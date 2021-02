Guimarães. Aumento de queixas de crianças de stress, medo ou ansiedade levam a rastreio

Foto: RTP

Estão a aumentar, entre as crianças da região de Guimarães, as queixas relacionadas com stress, medo ou ansiedade. Perante este impacto da pandemia, a câmara municipal decidiu avançar com um rastreio à saúde mental destes menores.