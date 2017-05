Guineenses peregrinam pela primeira vez e rezam pelo país e a paz no mundo

Lusa 12 Mai, 2017, 14:51 | País

O grupo, que chegou quinta-feira a Lisboa vindo de Bissau, pernoitou em casas de familiares na capital portuguesa, tendo chegado ao final da manhã de hoje ao recinto do Santuário de Fátima, horas antes da chegada do papa Francisco, que vai presidir às celebrações do Centenário das Aparições.

"É a nossa fé que nos traz aqui. Precisamos de rezar pelo nosso país, pelas famílias e pelo mundo, para que haja paz e conversão", disse à Lusa Ema Mendonça, que preside à comissão que organizou o grupo de 85 pessoas vindas de Bissau, a que se juntaram mais 10 guineenses a residir em Lisboa.

"Não tivemos nenhum financiamento como outras peregrinações têm. Tanto que as pessoas tiveram que se albergar em casas de familiares", cada um teve que financiar a sua viagem e a noite de hoje vai ser passada no recinto do santuário, a acompanhar as cerimónias, disse.

Rezar pela Guiné-Bissau "é um imperativo", porque precisa "estabilidade, harmonia, paz e desenvolvimento", mas as orações do grupo guineense vão também para o mundo, que, "tal como há cem anos quando nossa senhora pediu pela conversão e a paz no mundo", está a caminhar para a mesma "instabilidade".

"Vamos rezar para que se evite uma guerra mundial, para que não haja mais guerra e haja paz no mundo", disse.

Concentrados num dos extremos do recinto, a bandeira dos guineenses cruzou-se com a bandeira do Brasil transportada por um grupo vindo de S. Paulo, pretexto para uma animada conversa e o entoar em conjunto de cânticos religiosos.

O papa vai estar hoje e sábado em Fátima para celebrar o centenário das "aparições" de 13 de maio de 1917 e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto.

Francisco, que partiu de Roma às 13:12, é recebido na Base Aérea de Monte Real cerca das 16:20, onde será recebido pelo Presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República, além do Núncio Apostólico, do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e do bispo de Leiria-Fátima.

Jorge Mario Bergoglio é o quarto papa a visitar Fátima. Os anteriores papas que estiveram no maior templo mariano do país foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).