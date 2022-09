Guterres. Educação é "investimento mais importante que qualquer país pode fazer"

Guterres discursou no último dia da Cimeira sobre a Transformação da Educação, um dos principais eventos da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, e no qual exaltou a Educação como "transformadora de vidas, economias e sociedades", mas frisou que também ela precisa de transformação, por estar em "profunda crise".O secretário-geral alertou que cerca de 70% das crianças de 10 anos em países pobres são incapazes de ler um texto básico, explicando que também as nações desenvolvidas padecem de problemas, onde os "sistemas educacionais geralmente consolidam, em vez de reduzir, as desigualdades, reproduzindo-as através das gerações"."Os ricos têm acesso aos melhores recursos, escolas e universidades, levando aos melhores empregos, enquanto os pobres -- especialmente as meninas -- enfrentam enormes obstáculos para obter as qualificações que podem mudar vidas. Pessoas deslocadas e estudantes com deficiências enfrentam os maiores obstáculos de todos", indicou, acrescentando que a pandemia de covid-19 teve um "impacto devastador na aprendizagem em todo o mundo".Lançando duras críticas aos sistemas educacionais que fomentam a aprendizagem mecanizada e a competição por notas, o líder da ONU observou que, frequentemente, os "currículos escolares estão desatualizados", os "sistemas educativos dão pouca importância à aprendizagem ao longo da vida", os "professores são mal treinados, subvalorizados e mal pagos", a "exclusão digital penaliza os alunos pobres" e a "lacuna de financiamento da Educação é maior do que nunca".