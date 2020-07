Guterres homenageado em Foz Côa

As gravuras não sabem nadar. O slogan tem 25 anos, é do tempo em que foram travadas as obras de construção da barragem de Foz Côa. A decisão foi de António Guterres, na altura primeiro-ministro recém-eleito, que preferiu salvaguardar o tesouro do paleolítico. Hoje, Guterres voltou a Foz Côa, quando é secretário-geral da ONU, e foi homenageado.