Há 121 reclusas com covid-19 na cadeia de Tires

É o primeiro surto num estabelecimento prisional. Inicialmente, foram detetados quatro casos e a direção decidiu testar as reclusas. As 121 que deram positivo são na generalidade assintomáticas e foram colocadas num pavilhão, em isolamento, estando sob a vigilância do pessoal clínico do hospital prisional.