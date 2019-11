Há 1600 processos à espera de uma decisão do conselho disciplinar da Ordem dos Médicos

Perante a falta de capacidade para dar resposta às queixas, o Conselho Regional do Sul vai avançar para a contratação de uma equipa de advogados, para dar andamento aos casos em aberto. Ouvido pela Antena 1, o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, refere que esta decisão tem carácter de urgência.