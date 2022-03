Há 26 mil famílias em situação habitacional indigna na Grande Lisboa

Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) receia-se a perda de apoios se não forem ultrapassados obstáculos que podem atrasar as obras que têm que estar prontas em 2025.Estima-se que nesta região do país, nos 18 municípios existam cerca de 26 mil agregados em situação habitacional indigna, 785 mil agregados com rendimentos incompatíveis face aos preços praticados no mercado da habitação e cerca de 200 mil agregados em risco de ficar em situação de inacessibilidade habitacional por razões financeiras.

Um diagnóstico feito antes dos últimos desenvolvimentos provocados pela guerra na Ucrânia e pela crise dos combustíveis e divulgado pela Área Metropolitana de Lisboa.