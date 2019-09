Partilhar o artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras Imprimir o artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras Enviar por email o artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras Aumentar a fonte do artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras Diminuir a fonte do artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras Ouvir o artigo Há 40 anos, António Lobo Antunes publicava as primeiras obras