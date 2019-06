Há 44 praias portuguesas sem rasto de poluição

Foto: Rafael Marchante - Reuters

No dia em que abre a época balnear a associação ambientalista Zero divulga o mapa das melhores praias. Há 44 praias portuguesas 100 por cento limpas.



Torres Vedras e Vila do Bispo lideram a lista dos concelhos com melhores praias e sem rasto de poluição.



Tavira e Praia da Vitória, no Açores, também são concelhos com algumas das praias mais limpas.