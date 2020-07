Há 60 vagas sem um único candidato para o reforço sazonal de profissionais no Algarve

Não há médicos candidatos para as 60 vagas que abriram há 1 mês na Região do Algarve. O Governo pretende um reforço de clínicos no verão, mas os profissionais não estão interessados, nem mesmo com a oferta de casa e de deslocação.