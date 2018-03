"Há bulling laboral na Ryanair", alega sindicato de pessoal de voo da Aviação Civil

Foto: RTP

Os tripulantes de cabine da Ryanair vão mesmo fazer greve, no fim de semana da Páscoa.



A paralisação começa na quinta-feira e prolonga-se até segunda-feira.



O sindicato de pessoal de voo da Aviação Civil alega que a empresa insiste em não respeitar a legislação de Portugal.



A sindicalista Luciana Paço diz que há “bulling” laboral, como por exemplo o não reconhecimento de questões de parentalidade, as baixas médicas são faltas injustificadas e quando o trabalhador não vende o estabelecido como mínimo a bordo é chamado à responsabilidade.



Em fevereiro, aquando da apresentação do pré-aviso de greve, o presidente executivo da Ryanair rejeitou estas acusações, feitas pelo sindicato de pessoal de voo, sobre as condições de trabalho na empresa. Michael O'Leary sublinhou que a empresa tem vindo a aumentar o número de folgas e os salários.