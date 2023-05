Há cada vez mais alunos a precisarem de ajuda social

Estes subsídios de alimentação, material escolar e transporte foram atribuídos no ano letivo de 2021/2022 a 370 mil alunos, num universo de quase um milhão.Uma subida de 13 pontos percentuais face ao ano letivo anterior, revela esta terça-feira o, com base em informações do Ministério da Educação. É preciso recuar a 2017 para encontrar números idênticos, mas há seis anos havia muito mais alunos nas escolas.





O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas admite não estar surpreendido com este cenário.

Filinto Lima alerta mesmo que a situação vai agravar-se ainda mais nos próximos tempos.