Há casas consumidas pelos fogos à espera de reconstrução

Foto de arquivo

Essas obras devem ficar prontas até junho. Entrevistada pela jornalista da Antena 1, Carolina Ferreira, Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recusa falar de atraso. Diz que o processo é grande e complexo.



Até ao momento foram recebidos 1315 pedidos de apoio.



No Programa de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente dos incêndios de outubro de 2017 na região centro não tiveram enquadramento 488 candidaturas, por variadas razões.



Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro a estimativa final de custos é de 55 milhões de euros.



Para Ana Abrunhosa, há uma lição a reter: é mais barato prevenir.