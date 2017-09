Partilhar o artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE Imprimir o artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE Enviar por email o artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE Aumentar a fonte do artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE Diminuir a fonte do artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE Ouvir o artigo "Há condições para o Ministério da Saúde resolver o impasse com os enfermeiros", diz BE