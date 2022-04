Há empresas em frança sob gerência portuguesa em plena expansão

Quando chegou ao poder havia dois unicórnios em frança, hoje são quase 30.





O enviado especial da Antena 1, Mário Rui Cardoso, falou com o empresário João Cardoso que aproveitou os apoios estatais franceses e desenvolveu de forma muito positiva o negócio na área dos seguros.







Apesar de não se ainda um unicórnio a empresa deste português vai no bom caminho.Com as presidenciais à porta Macron continua a ser o favorito à vitória nas sondagens apesar de ter mais força nos centros urbanos.O atual presidente é muitas vezes acusado de não ter resolvido o problema da fratura francesa entre as cidades e as periferias.É criticado por cuidar do centro e esquecer as margens. E é isso que faz com que recolha apoios nas cidades e perca para os candidatos radicais no campo e nas periferias dos grandes centros urbanos.