"Há hospitais a rebentar pelas costuras", admite ministro da Saúde

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar revela que há doentes, nas urgências do Hospital do Barreiro, a esperar 40 minutos só para ter acesso à triagem.





Para além do Hospital do Barreiro, já na segunda-feira tinham sido registadas dificuldades nas urgências do Hospital de Almada. Verificou-se uma elevada afluência ao serviço, o que levou a atrasos na libertação das ambulâncias.Os responsáveis pelo Hospital de Almada garantem que a situação ficou regularizada perto das 22h00.