Há já uma pessoa recuperada do surto em Mora, no Alentejo

Hoje foram feitos mais testes, a pessoas que estiveram em contacto com o emigrante infectado que chegou no fim de semana à vila de Cabeção. Este novo caso não está, no entanto, relacionado com o surto inicial.



A maior parte dos cafés e restaurantes da vila estão encerrados, enquanto se aguardam os resultados dos testes.



O emigrante e as pessoas com quem esteve em contacto estão de quarentena.