Há lares a impedir a saída de utentes com medo da covid-19

Apesar da vacinação e do facto de a maioria das restrições ter sido levantada, ainda existem instituições a contrariar as orientações da Direção-Geral da Saúde.A história é relatada pelo, com idosos proibidos de se deslocarem temporariamente a casa de familiares.Uma medida que, para a presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, configura “um sequestro”. Rosário Gama diz mesmo que o Estado deveria intervir, porque os idosos têm sido muito sacrificados no contexto da covid-19.Já o presidente da União das Misericórdias garante que só são impostas restrições em caso de surtos de covid-19.Manuel Lemos diz que, no caso do sector social, não existem lares a limitar o movimento dos idosos e a garantir que, no caso destas instituições, estão a ser respeitadas as orientações da DGS.