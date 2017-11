Há mais camiões a transportar água para Fagilde

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

São agora 54 os veículos que transportam, no total, quatro mil metros cúbicos de água por dia. É uma operação sem precedentes no país que mobiliza mais de uma centena de bombeiros.



A RTP esteve esta segunda-feira na Barragem da Aguieira, de onde sai a preciosa ajuda para as populações de Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo.O Governo admite que esta medida se prolongue depois da chuva, que pode chegar a partir de quarta-feira.





Os camiões-cisternas fazem um percurso de 60 quilómetros até Fagilde. A central de bombagem permite abastecer até dez veículos em simultâneo.



Bombeiros do norte do país reforçaram na manhã desta segunda-feira as equipas que estão no terreno desde domingo. Estão envolvidas corporações de nove distritos.



A barragem da Aguieira pertence ao concelho de Santa Comba Dão. A autarquia depende de uma outra albufeira para abastecimento próprio.



Os cerca de quatro mil metros cúbicos que chegam por dia a Fagilde juntam-se aos 6.500 de água potável garantidos pela Câmara de Viseu e pela empresa Águas de Portugal. A região conta ainda com um furo que tem permitido retirar 3.500 a quatro mil metros cúbicos diários.