Há mais de 300 surtos de Covid-19 no país

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Um deles afeta 18 profissionais de saúde que participaram num congresso de Pneumologia, no Algarve. Quase todos estão assintomáticos. Há outro surto no IPO de Lisboa e no Centro de Reabilitação de Torres Novas, que infetou 42 pessoas, entre utentes e funcionários.