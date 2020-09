Há mais dez casos ativos em Arouca

Desde o início da pandemia são 212 casos de infeção no concelho.



Por causa do surto, a câmara de Arouca criou um centro de rastreio, que fica nas traseiras do edifício da autarquia.



Neste momento, há três cadeias de transmissão identificadas: em famílias da comunidade, no lar de Santa Cruz de Alvarenga e nos Bombeiros voluntários de Arouca.