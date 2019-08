Há mais enfermeiros a emigrar, segundo a Ordem dos Enfermeiros

O número chega perto do total de pedidos no ano de 2018.



O registo recorde de pedidos é de 2014.



Para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, esta realidade só prova que os 550 enfermeiros anunciados pelo Governo para o Serviço Nacional de Saúde, por causa das 35 horas, são manifestamente insuficientes.



Guadalupe Simões, do Sindicato, diz mesmo que os serviços continuam com uma "carência extraordinária" de enfermeiros.