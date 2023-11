Vários médicos dizem ser mais respeitados no privado que no SNS

Este profissional de saúde esteve à conversa com a jornalista Mariana Paiva Almeida e diz que existe muito mais do que o SNS e as condições dadas no sector privado são muito mais regulares.



Diogo Drummond Borges lembra que fez vários turnos de 24 horas no SNS e quase nem tinha tempo para descansar, o que torna a tarefa muito mais complicada.







Os médicos convocaram mais uma greve, protesto à escala nacional convocado pela FNAM, que acontece numa altura em que foram interrompidas as negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos.As negociações que já duravam há um ano e meio, sem qualquer acordo entre as partes.A Federação Nacional dos Médicos exige que as reuniões negociais sejam retomadas no imediato, por considerar que o Governo permanece em funções, e com legitimidade para procurar um entendimento com os médicos.Para além das declarações de indisponibilidade para realizar mais horas extra, há também médicos que, ao longo dos últimos anos, têm vindo a abandonar o SNS, para trabalhar no sector privado.