Há menos professores nas escolas portuguesas

Há dezanove anos, no ano 2000, havia quase 30 mil docentes nessa faixa etária entre o pré-escolar e o ensino secundário.



Denota-se também uma tendência global de redução do número de professores, tanto no setor público como no privado.



Nos últimos 19 anos, o país passou a ter menos 30 mil professores. Dos mais de 175 mil no primeiro ano do século, o número passou para menos de 150 mil em 2018.



Todos estes dados são do relatório "Educação em Números", da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.



Diminuem os professores porque há também menos alunos. Há, na comparação com o mesmo ano 2000, menos 240 mil alunos nas escolas portuguesas.