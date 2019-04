Há muito desperdício energético em Portugal

Reuters

Num relatório divulgado esta segunda-feira, a Rede Europeia analisa as propostas de Planos Nacionais de Energia e Clima de 24 países da União Europeia, com contributos de associações ambientalistas com trabalho na área do clima, como por exemplo da Zero.



Francisco Ferreira destaca três fatores em que os portugueses desperdiçam energia: falta de conforto térmico, isolamento e mais informação sobre transição para veículos elétricos.



A CAN-Europe chama a atenção que Portugal é dos países da União Europeia mais afetados pela pobreza energética e que, por isso, o seu PNEC "deveria avaliar o desafio e definir medidas para melhorar o conforto térmico e reduzir as contas de energia".



O objetivo é ajudar os mais afetados pela pobreza energética, principalmente em agregados familiares com baixos rendimentos.



Por outro lado, a organização diz que em Portugal, tal como na Áustria e na Bélgica, faltam medidas para uma verdadeira mudança e acrescenta que são precisas medidas mais desenvolvidas ao nível da eficiência energética especialmente dos edifícios.





No que diz respeito ao setor da construção civil, a CAN-Europe refere que algumas das medidas previstas, como o programa "Casa Eficiente", estão alinhadas com o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, mas têm mostrado ser insuficientes para reduzir o consumo de energia.







