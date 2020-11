Há novamente sinais de rutura no Hospital de Penafiel

Neste momento, mais de duzentos doentes infetados estão internados nos hospitais Padre Américo, em Penafiel e São Gonçalo, em Amarante.



O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que integra as duas unidades tem uma capacidade instalada de 450 camas.



Essa capacidade será alargada com a entrada em funcionamento das tendas instaladas no exterior. Deveriam ter começado a funcionar ontem, o que acabou não acontecer.



A Ordem dos Enfermeiros denuncia a exaustão dos profissionais e a crescente pressão sobre os dois hospitais.