Há três novidades no Programa Nacional de Vacinação

A diretora-geral de Saúde garantiu hoje que as novas vacinas vão ser incluídas no Programa Nacional de Vacinação, já com o aval de uma comissão técnica.



A vacina contra a meningite B passa a ser grátis para todas as crianças durante o primeiro ano de vida.





O mesmo acontece com a vacina contra infeções pelo vírus do papiloma humano (HPV) para todos os rapazes.





Quanto à vacina contra o rotavírus, que provoca gastroenterites, serão ainda estudados os grupos de risco a quem será administrada de modo gratuito.



Estas mudanças entram em vigor nos últimos meses do próximo ano, como explica a jornalista Natércia Simões.