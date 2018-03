"Há um grande défice de qualificação no tratamento das questões da floresta", alerta João Guerreiro

O responsável do relatório que foi esta terça-feira entregue no Parlamento considera que o "incendiarismo" é um dos principais problemas que a floresta enfrenta, incluindo nessa categoria não só os fogos postos, mas também atos de negligência.



João Guerreiro diz que os portugueses têm uma relação distante com a floresta, sobretudo por se tratar de um bem privado (há apenas 5 por cento da área florestal que pertence ao Estado, ao contrário do que se passa na Europa). Algo que contribui para o que João Guerreiro chama de uso descuidado do fogo que propicia situações de risco, como queimadas ou churrascos mal apagados.



O presidente da Comissão Técnica considera que se deve investir na vigilância, apesar de se tratar sobretudo de terrenos privados, até porque a floresta gera benefícios para a sociedade no seu conjunto.



João Guerreiro considera que as autarquias têm um papel determinante a desempenhar, a par com a profissionalização da estrutura de decisão sobre questões ligadas à floresta, nomeadamente na implementação dos planos de contingência, mas também no essencial aviso e informação incisiva que tem de ser passada atempadamente à população, para saberem como reagir em caso de incêndios.



"Era muito complicado enfrentar os incêndios de outubro", admite João Guerreiro. No entanto, o presidente da Comissão Técnica colocou a tónica na necessidade de uma intervenção inicial no combate ao fogo que seja profissional.



"Não sei se se poderia ter evitado" o incêndio de outubro, diz Guerreiro. Reiterou que o uso de instrumentos de previsão poderia ter minimizado as consequências e elencou um conjunto de fatores que contribuíram para que o fogo acabasse por ser o maior incêndio na Europa.



Lembrando o contexto de alterações climáticas que se verifica, João Guerreiro lembra que o combate aos incêndios não pode continuar "compartimentado em fases" burocráticas de mobilização de meios. "Temos cada vez mais prontos para eventos ao longo do ano", reforçou.