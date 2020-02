Há um segundo português no estrangeiro infetado com coronavírus no Japão

Um segundo português está a ser tratado num hospital do Japão por causa do coronavírus, como confirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Trata-se de um outro tripulante do navio de cruzeiro Diamond Princess que está a ser apoiado pela embaixada portuguesa em Tóquio.