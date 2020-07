Há um surto de Covid no Hospital São José em Lisboa

A presidente do conselho de administração do S. José , Rosa de Matos, fez questão de garantir a segurança de todos os utentes que frequentam o hospital.





Doze pessoas, entre doentes e funcionários do hospital de S. José, testaram positivo à covid-19, após ter sido identificado na quarta-feira um caso de infeção no serviço de cirurgia, anunciou hoje o hospital.Rosa Matos diz que o surto deu-se numa das enfermarias e imediatamente foram accionadas todas as medidas para isolar e desinfectar aquele espaço.Entre os infetados com Covid, sete foram já transferidos para o Hospital Curry Cabral. A informação foi dada pelo adjunto da direção do S. José, que deu ainda conta do número de profissionais de saúde que também estão infetados.