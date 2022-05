Habeas corpus de Manuel Pinho. Supremo aprecia pedido

O juiz Carlos Alexandre impôs a prisão domiciliária com vigilância eletrónica como alternativa ao pagamento de uma caução de seis milhões de euros.



Manuel Pinho está preso desde dezembro no âmbito do processo EDP, acusado de corrupção ativa e crime de participação económica em negócio.



O advogado Ricardo Sá Fernandes admite que o cliente está com uma grande expectativa. Para o pedido de habeas corpus, sustenta que a prisão domiciliária é ilegal.