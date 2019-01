Habitação pode trazer crise a Lisboa

Mário Aleixo - RTP22 Jan, 2019, 07:12 / atualizado em 22 Jan, 2019, 09:09 | País

O cenário poderá colocar-se tendo em conta os preços da habitação, que continuam a subir desde 2014. Em quatro anos aumentaram 34 por cento. Todavia, para o professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a média engana, porque há uma grande desigualdade no país.



José Reis teme, por isso, que uma crise destas em Lisboa ganhe uma dimensão nacional, como registou a jornalista da Antena 1 Marta Pacheco.



O professor é um dos autores do quarto relatório do Observatório sobre as Crises e Alternativas: o tema é a habitação em Portugal.Numa altura em que se debate a Lei de Bases da habitação, o estudo pode constituir um contributo para essa discussão.O professor defende que o estado deve, a título de exemplo, recuar na questão dos vistos. A aposta deve ser na oferta pública de habitação, diz José Reis. Só isso pode atenuar os desequilíbrios no mercado de habitação.Conclui o estudo que estamos perante uma habitação, marcada por uma forte procura do estrangeiro dirigida ao imobiliário nacional, o que provoca grandes desigualdades no acesso à habitação e no país.