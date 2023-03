Habitação solidária já abriga quatro pessoas na Madeira

Foto: Sara Piteira - RTP

À Madeira chegou há três meses a habitação solidária. A primeira casa da ilha fica no centro do Funchal, onde agora moram quatro homens que antes dormiam no Centro de Acolhimento Noturno da Associação Protetora dos Pobres. Um deles chegou mesmo a estar na condição de sem-abrigo.