Habitantes de Figueira de Castelo Rodrigo têm consultas de saúde gratuitas no sábado

A iniciativa é realizada pela Fundação Álvaro Carvalho, em colaboração com a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, presidida por Carlos Condesso.

Segundo a autarquia, na "jornada assistencial" denominada "Dar Saúde a Figueira de Castelo Rodrigo" participam 35 médicos de 23 especialidades, que irão dar consultas gratuitas à população.

"Esta iniciativa social contempla utentes identificados pelo Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo que serão acompanhados por médicos especialistas da zona de Lisboa, Porto e também do distrito da Guarda", explicou o município em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

De acordo com a nota, naquele dia, as consultas irão decorrer entre as 09:00 e as 13:00, sendo divididas entre o Centro de Saúde e o Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo.

"As especialidades médicas desta iniciativa dividem-se entre medicina interna, diabetologia, cirurgia geral, cardiologia, dermatologia, pneumologia, hematologia, gastroenterologia, neurologia, reumatologia, infecciologia, pediatria médica, cardiologia pediátrica, ginecologia, cirurgia vascular, cirurgia maxilofacial, estomatologia, urologia, cirurgia cardíaca, neurorradiologia, oftalmologia, ortopedia e medicina física e de reabilitação".

Durante a ação "Dar Saúde a Figueira de Castelo Rodrigo", "serão ainda realizados, se necessário, exames complementares de diagnóstico como eletrocardiogramas, ecocardiogramas e `doppler` das pernas e eventualmente das carótidas".

"Com o objetivo de dar a conhecer o concelho a estes profissionais de saúde, foi criado um roteiro onde estão previstas visitas ao património natural e edificado do concelho, contemplando também uma visita às Amendoeiras em Flor", rematou o município.

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo situa-se "no quadrante nordeste de Portugal, em pleno coração da região do Ribacôa", e possui 5.150 habitantes, de acordo com os censos de 2021, segundo informação disponibilizada pela Câmara Municipal na sua página oficial da internet.

O município limita com os concelhos de Almeida, Pinhel, Vila Nova de Foz Côa e Freixo de Espada à Cinta e, a leste, faz fronteira com a província espanhola de Salamanca.