Habitantes de Monchique revoltados e acusam Estado de não ter limpo nada

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O jornalista da Antena 1, Pedro Sá Guerra, ouviu alguns elementos da população que dizem ter gasto dinheiro nas limpezas, e nas matas a cuidado do Governo nem corta fogos existem.



Esta manhã o vento que se faz sentir junto a Monchique é forte, muito fumo, o que dificulta os trabalhos dos bombeiros.



Entretanto foram reforçados os meios de combate ao incêndio.



A página da Proteção Civil na internet dá conta de mais de 1100 operacionais no terreno, com o apoio de 340 viaturas, e quatro helicopteros.



A Proteção Civil prolongou até quarta-feira à noite o estado de alerta especial vermelho, o mais grave, relativo aos meios de combate a incêndios florestais, para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda e Portalegre.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil justifica a subida do nível de alerta com a "persistência de tempo muito quente e seco", favorável à deflagração e propagação de incêndios.