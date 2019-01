"Hacker" Rui Pinto fica em prisão domiciliária

RTP18 Jan, 2019, 11:17 / atualizado em 18 Jan, 2019, 13:37 | País

Rui Pinto vai aguardar pelo julgamento na Hungria, de acordo com as informações do advogado ouvido hoje pela RTP. Os advogados de defesa também recorreram, mas no sentido de permitir que o "hacker" fique apenas impedido de sair de Budapeste, podendo sair de casa.







De acordo com o advogado Francisco Teixeira da Mota, no mandado de detenção europeu apenas há referências à divulgação de documentos do fundo de jogadores Doyen, elencando suspeitas de extorsão, ofensa a pessoa coletiva e acesso ilegítimo a dados, não havendo referências aos emails do Benfica.





Os advogados de defesa garantem que se vão opor ao pedido de extradição para Portugal.













Rui Pinto admite que é o responsável pelo site, que desde 2015 revela escândalos no mundo do futebol. De acordo com o advogado, o "hacker" não terá assumido qualquer ligação por exemplo ao caso dos e-mails do Benfica, divulgados depois pelo diretor de comunicação do FC Porto.