Helena Roseta recebe distinção da Ordem dos Arquitetos

A sessão solene decorrerá no auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede nacional da Ordem dos Arquitetos, às 18h30, com a presença do presidente da associação, Gonçalo Byrne, e com a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.Helena Roseta, condecorada com a Ordem da Liberdade em 2015, foi presidente da Câmara de Cascais (1983-1986) e da Ordem dos Arquitetos (2001-2007), vereadora em Lisboa pelo PS (2009-2013), pelo movimento Cidadãos por Lisboa (2007-2009) e pelo PSD (1976-1978).





Também foi deputada em diferentes legislaturas pelo PS, PSD e AD, diretora do Jornal Novo (1978), dirigente estudantil e secretária-geral da Associação Arquitetos Portugueses, antes do 25 de Abril.



Manuel Tainha, Alcino Soutinho, Gonçalo Byrne, Nuno Portas e Álvaro Siza Vieira estão entre os arquitetos homenageados em anos anteriores.