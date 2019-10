Helena Roseta reforma-se para continuar a trabalhar

Helena Roseta, atual presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, decidiu renunciar aos cargos que ocupava, no final do mês.

Em declarações à Antena 1, Helena Roseta adiantou que sai da Assembleia Municipal para permitir a mudança na cidade.



Aquela responsável diz que Lisboa precisa de mais participação e que as coisas devem ser feitas de outra maneira. Está na altura de outros o fazerem, considerou.



A arquiteta, entrevistada pela jornalista Ana Jordão afirmou que se reforma com um objetivo: trabalhar.



Helena Roseta saiu do Partido Socialista, em 2007, para lançar o movimento “Cidadãos por Lisboa” e foi num jantar do movimento que anunciou a saída da Assembleia Municipal.