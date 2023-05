Helicóptero da Proteção Civil regressa ao heliporto dos bombeiros de Santa Comba Dão

Fonte da autarquia explicou à agência Lusa que o helicóptero, que foi deslocado provisoriamente para o aeródromo de Viseu enquanto decorreram as obras, voltou a Santa Comba Dão no sábado.

As obras de requalificação tinham sido requeridas no âmbito da vistoria para renovação da autorização de utilização do heliporto em operações de Proteção Civil e em contexto de Dispositivo de Combate aos Incêndios Rurais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, no âmbito de um contrato-programa celebrado com a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, o município atribuiu um financiamento de 100 mil euros para a requalificação do heliporto e para a aquisição de uma viatura com plataforma elevatória.

Os trabalhos no heliporto incluíram uma "reformulação global em termos de sinalização horizontal", com a "fresagem da pista e a aplicação de mistura betuminosa com características de desgaste", bem como a sinalização, com respetiva pintura, dos obstáculos contíguos aos canais (torre de exercícios e hangar).

Desta forma, a autorização foi renovada para mais três anos, explicou o presidente da Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, fazendo votos para que, "até lá, esteja concluído o novo heliporto" que o município quer construir.