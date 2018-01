Helicóptero de combate a incêndios florestais operacional a partir de junho na Madeira

Lusa27 Jan, 2018, 14:36 | País

"Está tudo articulado com o Governo nacional para o aluguer de 55 helicópteros, um dos quais para a Madeira. Desde que o concurso esteja concluído e adjudicado, vem automaticamente para a Madeira", afirmou Miguel Albuquerque, realçando que a previsão aponta para 15 de junho, de modo a cobrir o período de verão.

O chefe do executivo madeirense fez estas declarações no Serviço Regional de Proteção Civil, onde se deslocou para proceder à entrega de dois drones e material de proteção individual para as equipas de salvamento e resgate em montanha.

Miguel Albuquerque lembrou que foi inscrita uma verba de 1,2 milhões de euros no Orçamento Regional para 2018 para cobrir o aluguer do helicóptero.

O Serviço Regional de Proteção Civil procedeu, entretanto, à entrega de equipamentos de proteção individual aos 95 elementos que integram as várias equipas de resgate em montanha da região autónoma, representando um investimento de 65 mil euros.

"A região está cada vez mais virada para o turismo e cada vez mais temos de nos preocupar com os riscos associados, com o aumento de pessoas a circular nas montanhas", disse o presidente do serviço, José Dias, vincando que todas as corporações de bombeiros da região dispõem de uma equipa especializada nesse tipo de operações.

"Tivemos cerca de 100 operações de resgate em montanha [em 2017], sobretudo nas levadas (canais de irrigação que atravessam a ilha), e efetivamente há um aumento significativo do número de ações, uma vez que também existe mais turismo, mais pessoas na serra", explicou.

José Dias realçou, por outro lado, que o tempo de cada operação de resgate tem vindo a diminuir, o que significa que as equipas estão "cada vez mais eficientes", porque também são auxiliadas por meios mais eficazes, como drones - hoje foram atribuídos dois - e uma aplicação informática que permite uma localização rápida e precisa das pessoas nas montanhas.