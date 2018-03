Helicópteros Kamov. Proteção Civil acusada de "infames insinuações"

Carlos Santos Neves - RTP29 Mar, 2018, 17:34 / atualizado em 29 Mar, 2018, 19:09 | País

A Proteção Civil decidiu esta semana selar as instalações do aeródromo de Ponte de Sor onde estavam ser feitas reparações a três helicópteros Kamov, invocando “movimentação de material” sem identificação ou autorização “por parte da Heliavionics”. Esta empresa subcontratada da Everjets queixa-se agora de “infames insinuações”.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sustentou esta quinta-feira que a Proteção Civil atuou em Ponte de Sor “na defesa do interesse público e nacional”.





Em nota citada pela agência Lusa, a Heliavionicslab começa por ressalvar que se tem remetido ao silêncio público no que toca aos contratos de aeronavegabilidade e manutenção dos helicópteros “em respeito das melhores relações institucionais com o Estado português” e a Everjets. Para depois passar ao ataque.



“No entanto, o que é demais basta, e a Heliavionicslab vê-se obrigada a efetuar o presente comunicado perante as infames insinuações perpetradas pela ANPC sobre um eventual desvio de peças das aeronaves Kamov que teria conduzido à selagem do hangar de Ponte de Sor. Mais surpreendente se torna ainda que a ANPC tenha emitido um comunicado no qual é afirmado que a ANPC selou tal hangar e se encontra a aguardar esclarecimentos”, contrapõe a empresa.



A entidade enfatiza ter informado a própria Everjets de “que não se encontrava a efetuar qualquer desvio de peças ou componentes das aeronaves Kamov, limitando-se a transportar peças que se encontram a ser objeto de ações de manutenção para o seu laboratório aeronáutico, a menos de 300 metros do hangar da ANPC”.



“Aliás, como sempre efetuou desde o início da execução do contrato de manutenção desde há mais de dois anos”, acrescenta a Heliavionics, que diz ainda não perceber “qual a atuação que a ANPC lhe imputa que tenha sido diferente do que sucede desde o início da execução do contrato de manutenção que levou à restrição de acesso, por esta entidade, ao hangar da ANPC”.



“A Heliavionics encontra-se assim impedida de prosseguir as ações de manutenção que se encontrava a efetuar, tendo a presente atuação da ANPC provocado graves prejuízos à Heliavionics, designadamente à sua imagem e bom nome”, vinca a empresa.

“A avaliar os prejuízos”



A Heliavionics salienta também o facto de não terem sido apenas “expulsos de forma infundada os funcionários e representantes” da empresa, mas também “os técnicos do fabricante das aeronaves Kamov que se deslocaram da Rússia a Portugal para efetuar a avaliação técnica das ações de manutenção”.



“Quanto a estes técnicos, pergunta-se: porque a ANPC expulsou do hangar os representantes do próprio fabricante das aeronaves?”, pergunta-se na nota.



A empresa diz, por último, estar “a avaliar os prejuízos e as consequências que advêm da atuação da ANPC resultantes do impedimento de acesso ao hangar onde se encontram as aeronaves Kamov e consequente expulsão do mesmo das equipas de técnicos destacados pelo fabricante da Rússia para Portugal, bem como das graves e reiteradas insinuações que a ANPC efetuou sobre pretensos movimentos não autorizados de peças de Kamov”.



“Defender o interesse público”

Por sua vez, a Everjets, responsável pela frota de helicópteros do Estado, veio advertir que a atuação da Proteção Civil pode ter comprometido a prontidão dos Kamov, que estavam a ser reparados para voar no arranque da época de incêndios, em meados de maio.À margem de uma ação de sensibilização da PSP em Lisboa, o ministro da Administração Interna foi questionado sobre este caso, respondendo que “o importante é a defesa do interesse público e do interesse nacional”.“A autoridade Nacional de Proteção Civil salvaguarda o interesse nacional naquilo que é a defesa da operacionalidade e de uma relação contratual com entidades privadas”, reagiu Eduardo Cabrita, que escusou a “falar daquilo que é uma relação com uma entidade privada”.“A Autoridade Nacional de Proteção Civil avaliará no quadro da relação com a entidade privada, que faz a sua gestão da manutenção, e que está, aliás, em reiterado incumprimento. A Autoridade Nacional de Proteção Civil está a avaliar as consequências desse incumprimento, já aplicou aliás penalidades a essa empresa privada. Cabe-nos defender o interesse público”, insistiu o governante.O titular da pasta da Administração Interna quis afiançar que o país poderá contar em 2018 com o “melhor quadro de defesa com meios aéreos” que “alguma vez” teve.“Porque vamos ter ao longo de todo ano, o que nunca aconteceu, uma resposta, quer em helicópteros, quer em aviões, que estarão à disposição do país todo o ano”, destacou.