Helicópteros parados coloca em risco a vida dos doentes, alega STEP

Foto: INEM/DR

A Autoridade Nacional de Aviação Civil impede que estes profissionais estejam aos comandos das aeronaves, enquanto não cumprirem o treino e cursos que são obrigatórios.



O presidente do sindicato, Pedro Moreira, afirma que, sem helicópteros a funcionar na zona norte, o socorro fica em causa.



Pedro Moreira considera que não é solução, o recurso aos meios aéreos que estão no sul do país, pois o tempo de resposta é fundamental para a sobrevivência do doente.