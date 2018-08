Partilhar o artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS Imprimir o artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS Enviar por email o artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS Aumentar a fonte do artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS Diminuir a fonte do artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS Ouvir o artigo HeliPortugal garante que local de aterragem em Mourão foi escolhido com piloto e chefe de brigada GIPS