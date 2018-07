Hells Angels. 39 arguidos ficam em prisão preventiva

RTP18 Jul, 2018, 15:57 / atualizado em 18 Jul, 2018, 17:25 | País

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa determinou esta quarta-feira prisão preventiva para 39 dos 58 arguidos no caso do grupo de motociclistas Hells Angels. Os restantes ficam obrigados a apresentarem-se periodicamente às autoridades, segundo as medidas de coação que hoje foram conhecidas.







Entre os vários arguidos em prisão preventiva, quatro podem passar a prisão domiciliária com pulseira eletrónica, dependendo essa decisão de um relatório do Instituto de Reinserção Social (IRS), que pertence aos serviços prisionais.



Segundo revelou um advogado de defesa, os arguidos que ficaram em liberdade com esta decisão estão proibidos de contactar com outros arguidos do processo e de participar em concentrações de motards, incluindo a do Moto Clube de Faro, que começa esta quinta-feira e termina no próximo domingo.







A organização da concentração de motos algarvia já esclareceu que vai manter a segurança habitual no recinto, apesar dos receios de potenciais confrontos de grupos de motards ou de uma maior afluência, em apoio aos colegas portugueses que ficaram detidos.







No entanto, as forças de segurança já confirmaram que vão reforçar a segurança do evento, à luz dos eventos recentes.





O Ministério Público tinha pedido a aplicação de prisão preventiva para 54 arguidos dos 58 que estão detidos em Portugal, bem como apresentações diárias às autoridades para os restantes.

Confrontos violentos





Para além dos 58 detidos que hoje ficaram a conhecer as medidas de coação, existe ainda um 59º arguido que se encontra detido na Alemanha, após um mandado de detenção europeu.







O processo que envolve mais de meia centena de motociclistas encolve acusações várias, desde associação criminosa até tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



A investigação partiu do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em conjunto com a Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária.



Os mandados de busca e detenção foram levados a cabo na semana passada, a que se seguiram três dias de interrogatório, que terminaram no domingo. Depois, foi a vez do Ministério Público propor as medidas de coação contra os arguidos, seguidas das alegações da defesa, que decorreram no início da semana.







O grupo Hells Angels, visado por esta investigação, existe em Portugal desde 2002 e é desde essa altura, monitorizado pelas autoridades. Em causa estão atos violentos decorridos em março último, no Prior Velhom em Loures, que surgiram na sequência de confrontos entre dois grupos rivais de mortards, os Hells Angels e os Red&Gold, que representam em Portugal o grupo internacional Los Bandidos.



Esses confrontos resultaram em seis feridos, dos quais três ficaram em estado grave. A violência levou a Políicia Judiciária a agir na semana passada, de forma a evitar novos confrontos na concentração que vai decorrer no Algarve nos próximos dias.