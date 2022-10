Hemodiálise em risco em Trás-os-Montes

Num curto comunicado, a Unidade Local de Saúde do Nordeste refere apenas que está a desenvolver todos os esforços, em articulação com as entidades envolvidas, com vista à mais rápida regularização possível da situação em causa, que envolve uma dívida de quatro milhões de euros.