Hepatite. Portugal tem seis casos em crianças sob suspeita

Um dos últimos dois casos será de uma criança com menos de um ano do sul do país. Segundo a DGS, todos os casos desta hepatite atípica tiveram uma evolução positiva, ao contrário do que tem acontecido em muitos países.



Em Portugal, pediatras e médicos de família estão em alerta máximo.



O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos acaba de revelar ter 109 casos sob investigação e a morte de cinco crianças com hepatite de causa desconhecida.