Hepatites virais ainda são problema de saúde pública

Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer até que as hepatites virais deixem de ser um problema de saúde pública. São palavras do sub-diretor geral da Saúde em substituição, André Peralta Santos, na apresentação do relatório das hepatites virais, esta manhã, em Coimbra.

Assinala-se hoje o Dia Mundial das Hepatites Virais. No ano passado, foram feitos, em Portugal, um milhão e meio de testes às hepatites B e C.



Os casos no país até têm diminuído, mas o mesmo não se pode dizer quanto aos internamentos, que têm aumentado, devido ao aumento significativo das migrações de países onde a prevalência das infeções é, ainda, muito elevada.