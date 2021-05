Histórias de vida de refugiados contadas em áudio na internet

Vieram de vários países, como o Sudão, o Iraque ou a Nigéria e estão há cerca de um ano a viver em Braga. projecto "travessia" consiste em seis episódios, com cerca de 10 minutos cada um, que desventam as dificuldades destas mulheres para chegar a Portugal.Um assunto para ouvir com mais atenção, no Portugal em Directo de hoje, programa que começa, na emissão da Antena 1, como é habitual, depois das notícias da uma da tarde.