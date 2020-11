Históricos de saída do comité central do PCP

O principal órgão entre congressos, a ser aprovado no congresso de sexta-feira, sábado e domingo, em Loures (Lisboa), foi reduzido dos atuais 144 para 130 membros.A lista foi aprovada na reunião do comité central, no passado fim de semana, em Lisboa, mas só agora foi divulgada através do Avante.Na entrevista à Lusa, publicada no domingo, Jerónimo de Sousa admitiu que a proposta para a composição do órgão máximo do PCP entre congressos preveja "uma redução" no número de membros, mantendo os critérios de "origem social".O secretário-geral afirmou o objetivo de fazer um rejuvenescimento no órgão, tal como já tinha acontecido no anterior congresso, com um reforço, que admitiu sempre "muito difícil", no número de mulheres.

O XXI congresso nacional do PCP realiza-se no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, sob o lema "Organizar, Lutar, Avançar - Democracia e Socialismo", com metade dos delegados (600) e segundo medidas sanitárias especiais devido à epidemia de covid-19.