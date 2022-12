Hoje é dia de greve dos trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal

A CP contabilizou apenas109 comboios a circular e todos os serviços mínimos estão a ser cumpridos.





O repórter Joaquim Reis esteve na Estação de Coimbra B e dá conta dos constrangimentos desta manhã.António Pereira, do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, fala numa adesão a rondar os 80 por cento.Os trabalhadores cumprem hoje o primeiro de dois dias de greve para reivindicar um prémio financeiro que compense a perda de poder de compra.Segunda-feira é dia de nova paralisação.Os clientes que já tenham comprado bilhetes para comboios cancelados podem pedir o reembolso total do valor até 10 dias depois do fim da greve, ou podem trocar para outro comboio da mesma categoria.